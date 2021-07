Guenda Goria sotto shock, sfiorato incidente in barca: rischiava di affogare (Di lunedì 5 luglio 2021) Guenda Goria racconta cosa le è successo. Grande paura in mare durante una giornata in barca in Sicilia, sfiorato l’incidente: rischio tragedia. Guenda Goria su InstagramGuenda Goria è attrice, musicista e tanto altro. Il grande pubblico ha imparato a conoscerla anche al GF Vip, dove ha gareggiato prima in coppia con la madre Maria Teresa Ruta e poi da sola. Forse non tutti l’hanno compresa subito, ma poi la sua personalità pulita e genuina è venuta fuori. Imparare ad apprezzarla è davvero facile. Oggi la figlia di Amedeo ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 5 luglio 2021)racconta cosa le è successo. Grande paura in mare durante una giornata inin Sicilia,l’: rischio tragedia.su Instagramè attrice, musicista e tanto altro. Il grande pubblico ha imparato a conoscerla anche al GF Vip, dove ha gareggiato prima in coppia con la madre Maria Teresa Ruta e poi da sola. Forse non tutti l’hanno compresa subito, ma poi la sua personalità pulita e genuina è venuta fuori. Imparare ad apprezzarla è davvero facile. Oggi la figlia di Amedeo ...

