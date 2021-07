Guenda Goria | paura in mare per l’ex gieffina | “Rischiato la tragedia”

(Di lunedì 5 luglio 2021) Newsha raccontato in alcune recenti Instagram Stories di avergrosso in, a causa di una manovra azzardata da parte di un’altra imbarcazione Pubblicato su 5 Luglio 2021pere per il suo fidanzato. Nelle ultime ore la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeoha raccontato di averun incidente in. L’imbarcazione in cui si trova con il suo compagno è stata sfiorata inda un altro natante che sfrecciava ad alta ...

e Mirko Gancitano, paura in barca/ Sfiorato l'incidente: "Sotto choc"L'ex gieffina ha raccontato in alcune recenti Instagram Stories di aver rischiato grosso in mare, a causa di una manovra azzardata da parte di un'altra ...L'ex gieffina ha raccontato in alcune recenti Instagram Stories di aver rischiato grosso in mare, a causa di una manovra azzardata da parte di un'altra imbarcazione ...Guenda Goria ha condiviso sui social cosa è accaduto mentre era con i suoi amici e con il suo fidanzato in barca. Sono tutti sconvolti per l’accaduto e la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha ...