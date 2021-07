Guenda Goria in vacanza | “Siamo sotto choc” Ecco cosa è successo

(Di lunedì 5 luglio 2021) Paura per l’ex vip del Grande Fratello 5, la giovane con il fidanzato e gli amici si trova inle èha raccontato di un episodio che l’ha sconvolta mentre si trovava in barca in Sicilia a largo di Mazara del Vallo con il fidanzato Mirko Gancitano e altri amici.ha raccontato, ex vip del Gf 5, su Instagram: “E’un fatto molto grave. Una barca ci è appena passata a velocità elevatissima, vicinissima alla nostra imbarcazione, creando delle onde pazzesche”. ...

Advertising

martina20047130 : Poi c'è guenda Goria che due giorni fa, riprende tutte le bellezze di Palermo e ne fa un video stupendo. Meritiamo… - BaritaliaNews : Alessia Marcuzzi, dopo l’addio a Mediaset Guenda Goria, diretta le scrive sui social “Io ti … ” - zazoomblog : Alessia Marcuzzi dopo l’addio a Mediaset Guenda Goria diretta le scrive sui social “Io ti … ” - #Alessia #Marcuzzi… - PasqualeMarro : #GuendaGoria è una furia, attacco diretto e violento - ReginaGenerator : Guenda goria che corre per palermo è un regalo che dio ci ha voluto fare @brightredsc4re -

Ultime Notizie dalla rete : Guenda Goria

e il suo fidanzato Mirko Gancitano sono stati protagonisti di un brutto incidente: come stanno ..., incidente in barca insieme al fidanzato Mirko Gancitano: 'E' successo un fatto grave', figlia di Maria Teresa Ruta reduce dalla recente esperienza al GF Vip, ha condiviso ...L'ex concorrente del GF Vip figlia di Maria Teresa Ruta racconta di aver sfiorato l'incidente in barca insieme al fidanzato Mirko Gancitano e gli amici, per colpa di un'altra imbarcazione.Guenda Goria, incidente in barca insieme al fidanzato Mirko Gancitano: "E' successo un fatto grave" Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta reduce dalla ...