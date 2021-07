“Grazie perché ci sentiamo meno invisibili”: così i senza fissa dimora ringraziano i Servizi Sociali dell’amministrazione Melucci (Di lunedì 5 luglio 2021) L’assessore ai Servivi Sociali Gabriella Ficocelli, nei giorni scorsi, ha portato il saluto del sindaco Rinaldo Melucci agli utenti e agli operatori del centro “Bassa soglia”, gestito dalla Comunità Emmanuel nella sede di via Pupino per aiutare i cittadini senza fissa dimora.«Puliti, sbarbati, profumati e soprattutto sorridenti – le parole di Ficocelli -, così ho trovato i nostri amici. Il centro, lo ricordiamo, è stato attivato dall’assessorato ai Servizi Sociali ed è un Servizio attraverso il quale i cittadini senza ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 5 luglio 2021) L’assessore ai ServiviGabriella Ficocelli, nei giorni scorsi, ha portato il saluto del sindaco Rinaldoagli utenti e agli operatori del centro “Bassa soglia”, gestito dalla Comunità Emmanuel nella sede di via Pupino per aiutare i cittadini.«Puliti, sbarbati, profumati e soprattutto sorridenti – le parole di Ficocelli -,ho trovato i nostri amici. Il centro, lo ricordiamo, è stato attivato dall’assessorato aied è uno attraverso il quale i cittadini...

simonebaldelli : Perché dovremmo modificare la Costituzione nella parte dei princìpi, che, grazie ai nostri Padri, è già sostanzialm… - TizianaFerrario : Dubbio: ma se la variante Delta è così contagiosa e in altri paesi come Israele GB Australia Portogallo hanno aumen… - petergomezblog : Questo è il mio punto di vista sul #cashback. Per me #Draghi sbaglia perché con la sua decisione non incentiva più… - aislinmfs : @henrikmfs no perché c’è un pv a cui sono particolarmente legata e se si può avere il doppio ragiono un attimo, grazie ?? - Imadire41464083 : @lovishabits ragazzx sono sempre io ma con un altro account per un semplice motivo, voglio ricominciare. ora vi spi… -

Ultime Notizie dalla rete : Grazie perché Il debutto sofferto di Luther Vandross Nel 1974 la sua vita cambia grazie a David Bowie che prende un pezzo scritto da lui, Funky music (... E non è difficile capire perché: The glow of love è una fantasia di amore ricambiato e vissuto alla ...

Boris Johnson, svolta sulla mascherina: scelgono i cittadini se metterla. Scontro in Gran Bretagna sulla variante Delta E allora perché riaprire tutto? Perché 'il legame con i ricoveri ospedalieri e i decessi è indebolito' grazie al programma di vaccinazione lanciato a dicembre e che ha portato quasi il 64% della ...

Eutanasia legale, 40 anni di leggi incompiute e tentativi a vuoto del Parlamento: ecco perché il referendum… Il Fatto Quotidiano Nel 1974 la sua vita cambiaa David Bowie che prende un pezzo scritto da lui, Funky music (... E non è difficile capire: The glow of love è una fantasia di amore ricambiato e vissuto alla ...E allorariaprire tutto?'il legame con i ricoveri ospedalieri e i decessi è indebolito'al programma di vaccinazione lanciato a dicembre e che ha portato quasi il 64% della ...