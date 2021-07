Grande attesa per Nanni Moretti a Cannes con il film "Tre piani" (Di lunedì 5 luglio 2021) A Cannes si attende per l'ottava volta il regista e attore Nanni Moretti. Domenica 11 luglio sarà il giorno dell'autore che concorre per la Palma d'oro con il film 'Tre piani', tratto dall'omonimo ... Leggi su globalist (Di lunedì 5 luglio 2021) Asi attende per l'ottava volta il regista e attore. Domenica 11 luglio sarà il giorno dell'autore che concorre per la Palma d'oro con il'Tre', tratto dall'omonimo ...

Ultime Notizie dalla rete : Grande attesa L' Oceano Nero di Corto Maltese, a settembre la nuova storia Torna in scena in grande stile il personaggio fascinoso creato 54 anni fa da Hugo Pratt. Nella ... L' annuncio rispetta le regole per alzare il livello dell' attesa: molti segreti su trama, luoghi e ...

Fibromialgia, Fabio (Aisf): ''Noi, malati invisibili, in attesa di riconoscimento'' Alla fine tra la grande sofferenza fisica e psichica spesso sono costretti a dare le dimissioni altrimenti vengono licenziati. Succede al 50 per cento dei pazienti in caso di recrudescenza della ...

Eccellenza, grande attesa per conoscere la 18ª squadra: in tante sperano nel ripescaggio Diario Sportivo Pescara: torna la festa di Sant’Andrea. Grande attesa per il corteo in mare e i fuochi finali Dopo un anno di stop, lo scorso, tornano i festeggiamenti in onore di Sant’Andrea Apostolo. La conferma dall’assessore al Turismo, Alfredo Cremonese, e i rappresentanti del comitato feste. Appuntament ...

A Lecco con la testa all’insù Grande attesa per “Con la testa all’insù”, la rassegna organizzata dal Comune di Lecco, il festival che porta lo stupore a Lecco, trasformando la città in un enorme palcoscenico a cielo aperto e in un ...

