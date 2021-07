Gp Austria: Sainz e la dote della pazienza (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Gp d’Austria si è concluso positivamente per Carlos Sainz. Lo spagnolo ha ottenuto la quinta posizione (il massimo per la Ferrari) al termine di una gara molto delicata e complicata. Gp Austria: Sainz premiato dalla strategia? Per il secondo weekend consecutivo, Carlos Sainz stupisce tutti e termina la gara davanti al suo compagno di scuderia. Lo spagnolo ha dimostrato ancora una volta di essere ormai un pilota maturo, in grado di cogliere al volo l’occasione senza commettere errori. Mentre Leclerc emozionava il pubblico nel vano tentativo di sorpassare Perez, Sainz gestiva alla ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Gp d’si è concluso positivamente per Carlos. Lo spagnolo ha ottenuto la quinta posizione (il massimo per la Ferrari) al termine di una gara molto delicata e complicata. Gppremiato dalla strategia? Per il secondo weekend consecutivo, Carlosstupisce tutti e termina la gara davanti al suo compagno di scuderia. Lo spagnolo ha dimostrato ancora una volta di essere ormai un pilota maturo, in grado di cogliere al volo l’occasione senza commettere errori. Mentre Leclerc emozionava il pubblico nel vano tentativo di sorpassare Perez,gestiva alla ...

