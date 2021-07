Goletta Verde, “bandiera nera” di Legambiente alla Liguria di Toti per leggi e politiche contro le aree protette. Lui: “È iniziativa politica” (Di lunedì 5 luglio 2021) Goletta Verde 2021 parte da Genova e immediatamente solleva un caso politico. Inaugurando la 35esima edizione della storica campagna in difesa di mari e coste, Legambiente ha assegnato la prima “bandiera nera” dell’anno alla Regione Liguria guidata da Giovanni Toti. Si tratta del poco ambito riconoscimento destinato ai “nuovi pirati”, cioè singoli, aziende o amministrazioni che si sono macchiati di comportamenti anti-ambientalisti. E assegnata, in questo caso – spiega il presidente regionale dell’associazione, Santo Grammatico – “per la mancata istituzione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021)2021 parte da Genova e immediatamente solleva un caso politico. Inaugurando la 35esima edizione della storica campagna in difesa di mari e coste,ha assegnato la prima “” dell’annoRegioneguidata da Giovanni. Si tratta del poco ambito riconoscimento destinato ai “nuovi pirati”, cioè singoli, aziende o amministrazioni che si sono macchiati di comportamenti anti-ambientalisti. E assegnata, in questo caso – spiega il presidente regionale dell’associazione, Santo Grammatico – “per la mancata istituzione ...

