Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come Fratelli d'Italia sia riuscita a completare la sua incredibile rincorsa ed è diventato il primo partito del paese superando anche la Lega L'ultimo sondaggio è di: - Istituto Piepoli del 4 luglio Lega - 20,5% (= rispetto al 22 giugno) FdI - 19,5% (=) Pd - 19,5% (=) M5S - 16,5% (-0,5%) con Conte alla guida FI - 7,5% (+0,5%) Italia Viva - 2% (=) SWG per Tg La7 del 28 giugno Fdi - 20,7 (+0,3% rispetto al 21 giugno) Lega - 20,3% (-0,3%) Pd - 18,8% (+0,2%) M5S - 16,6% (+0,6%) FI - 7% (+0,2%) Italia Viva - 2,1% (-0,2%) - Emg ...

