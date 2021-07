"Gli italiani maiali vanno uccisi": arrestato un terrorista marocchino (Di lunedì 5 luglio 2021) Un marocchino è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare per proselitismo all'Isis, iniziato nel 2015 nel carcere di Como Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 luglio 2021) Unè stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare per proselitismo all'Isis, iniziato nel 2015 nel carcere di Como

Advertising

matteosalvinimi : Più di 100mila firme raccolte solo in questo fine settimana è un risultato eccezionale! Grazie a tutti gli italiani… - matteosalvinimi : Superate le 100.000 firme raccolte per i #referendumgiustizia. È un grandioso segnale di cambiamento e voglia di gi… - matteosalvinimi : Grazie a chi questa mattina, in tutta Italia, ha dedicato il suo tempo, nonostante le code e il caldo, per firmare… - previati64 : RT @piergiuseppe36: 'Gli italiani maiali vanno uccisi': arrestato un terrorista marocchino - ivic49824555 : RT @RItaliaN21: Questa è una bella lezione! Gli italiani devono sentirsi orgogliosi di essere italiani e gli africani devono sentirsi orgog… -