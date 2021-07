«Gli Azzurri? Facciamoli inginocchiare dopo i gol» | Salvini coperto di fischi a Termoli – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 5 luglio 2021) «Voi usate ietti e noi usiamo le firme. Per avere processi veloci e un’Italia libera» . Il leader della Lega Matteoieri – domenica 4 luglio – è tornato in Molise, a, in provincia di Campobasso, dove non è stato accolto con entusiasmo. Ridi, la polizia ha provato ad allontanare i contestatori, rumorosi ma pacifici, mentre il leader della Lega tentava di parlare ai presenti, spaziando dalla polemica sull’inginocchiamento deglia Euro 2020 per Black Lives Matter al referendum per la Giustizia: «Lasciamoli liberi di giocare e di vincere, ...