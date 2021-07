Gli azzurri del basket vanno a Tokyo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gli azzurri

Grande impresa della nazionale maschile di basket, che ieri sera si è qualificata per le olimpiadi di Tokyo.hanno battuto a Belgrado 102 - 95 la Serbia, stravolgendo ogni pronostico. Protagonisti assoluti della serata Mannion, Polonara e Fontecchio, autori in totale di 68 punti. L'Italia della ...L'Italia può fare di tuttomettono in pratica un gioco offensivo basato sul possesso palla, con tre centrocampisti tecnicamente eccellenti come Marco Verratti, Jorginho (il vero cervello ...Ed eccoci con i pronostici targati Superscommesse.it delle semifinali di EURO 2020. Iniziamo subito con Italia – Spagna. Dopo la bellissima prestazione contro il Belgio gli azzurri affrontano ora la S ...Il Gallo aveva aperto alle Olimpiadi già prima della vittoria contro la Serbia: un appello da accogliere subito, martedì scade il termine ...