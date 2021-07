Gli artisti danno l’addio a Raffaella Carrà: “Sarai l’unica regina” (Di lunedì 5 luglio 2021) Stefano Coletta ha corteggiato tantissimo Raffaella Carrà, voleva riportarla in tv con un programma di parola e così è stato con “A raccontare comincia tu”. Il direttore di Rai 1 parla di lei come di una professionista senza orpelli, essenziale. “Ci siamo frequentati molto in questi ultimi anni e la cosa che mi ha colpito è che era felice di gioire per il successo di altri… commentava sempre con grande verità e davvero con una grande saggezza. Raffaella Carrà era una persona che sapeva avere attenzione per ognuno che faceva parte della sua squadra di lavoro, anche il più basso della gerarchia meritava sempre ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 5 luglio 2021) Stefano Coletta ha corteggiato tantissimo, voleva riportarla in tv con un programma di parola e così è stato con “A raccontare comincia tu”. Il direttore di Rai 1 parla di lei come di una professionista senza orpelli, essenziale. “Ci siamo frequentati molto in questi ultimi anni e la cosa che mi ha colpito è che era felice di gioire per il successo di altri… commentava sempre con grande verità e davvero con una grande saggezza.era una persona che sapeva avere attenzione per ognuno che faceva parte della sua squadra di lavoro, anche il più basso della gerarchia meritava sempre ...

