Giustizia, Tajani “Referendum incoraggia Governo per riforma” (Di lunedì 5 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La battaglia per la Giustizia è una battaglia storica del nostro partito, dobbiamo ridurre i tempi e servono processi giusti. Serve una riforma del Csm, ci sono tante cose da cambiare. Senza una riforma della Giustizia dubito che possa esserci una ripresa importante”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Fi Antonio Tajani ospite a Skytg24. “Il Referendum deve servire – ha aggiunto – ad incoraggiare il Governo per la riforma, è un aiuto per il Governo. La raccolta di firme serve da impulso, per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La battaglia per laè una battaglia storica del nostro partito, dobbiamo ridurre i tempi e servono processi giusti. Serve unadel Csm, ci sono tante cose da cambiare. Senza unadelladubito che possa esserci una ripresa importante”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Fi Antonioospite a Skytg24. “Ildeve servire – ha aggiunto – adre ilper la, è un aiuto per il. La raccolta di firme serve da impulso, per ...

