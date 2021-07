Giustizia, FdI aderisce al referendum: il partito della Meloni sosterrà quattro quesiti su sei (Di lunedì 5 luglio 2021) Partenza col botto per i sei referendum sulla Giustizia presentati dai Radicali. Nei primi due giorni (sabato e domenica) ammontano a centomila le firme raccolte in 1200 piazze. I dati sono stati diffusi dalla Lega, che ha sin dal primo momento sostenuto l’iniziativa dei pannelliani. L’obiettivo delle 500mila firme appare dunque a portato di mano. Tanto più che da oggi è possibile firmare anche nei Comuni. Sul fronte politico, tuttavia, la novità riguarda il sostegno di Fratelli d’Italia. Dei sei quesiti oggetti della raccolta firme per il referendum, il partito di Giorgia ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 luglio 2021) Partenza col botto per i seisullapresentati dai Radicali. Nei primi due giorni (sabato e domenica) ammontano a centomila le firme raccolte in 1200 piazze. I dati sono stati diffusi dalla Lega, che ha sin dal primo momento sostenuto l’iniziativa dei pannelliani. L’obiettivo delle 500mila firme appare dunque a portato di mano. Tanto più che da oggi è possibile firmare anche nei Comuni. Sul fronte politico, tuttavia, la novità riguarda il sostegno di Fratelli d’Italia. Dei seioggettiraccolta firme per il, ildi Giorgia ...

