Giulia Salemi svela il suo segreto | Sangiovanni retroscena | Natalia Paragoni al GF Vip 6?

Leggi su chedonna

(Di lunedì 5 luglio 2021)il suo più grandericeve una proposta indecente dietro le quinte di Battiti Live.una delle modelle più amate e belle del nostro paese. In molte, infatti, vorrebbero essere come lei o provare ad avere un fisico asciutto e longilineo come il suo. Beh, niente da paura. L'articoloil suoal GF Vip 6? è stato ...