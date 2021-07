Giulia, la tentatrice di Temptation Island che ha baciato Tommaso: un dettaglio inaspettato (Di lunedì 5 luglio 2021) Giulia, chi è la tentatrice di Tommaso a Temptation Island 2021: un dettaglio inaspettato emerge dal suo passato. Tra Valentina e Tommaso di Temptation Island 2021 è spuntata Giulia, una delle bellissime ragazze single che ha provato a corteggiare Tommaso il quale ha ceduto al suo fascino. Tra Tommaso e Giulia, infatti, c’è stato un L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 5 luglio 2021), chi è ladi2021: unemerge dal suo passato. Tra Valentina edi2021 è spuntata, una delle bellissime ragazze single che ha provato a corteggiareil quale ha ceduto al suo fascino. Tra, infatti, c’è stato un L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

SilviaCervia : RT @BITCHYFit: Giulia, la tentatrice che ha baciato Tommaso, oggi pomeriggio su Instagram. Menomale doveva andare in montagna con Tommaso… - RobertaOdicino : EH NO, ORA VOGLIO VEDERE LA TENTATRICE GIULIA CHE SFANCULA TOMMASO #TemptationIsland - fortuduck : RT @BITCHYFit: Giulia, la tentatrice che ha baciato Tommaso, oggi pomeriggio su Instagram. Menomale doveva andare in montagna con Tommaso… - thisisfkawesome : Lo so che state aspettando tutti il due di picche della tentatrice Giulia. #TemptationIsland - luisapuggioninu : RT @BITCHYFit: Giulia, la tentatrice che ha baciato Tommaso, oggi pomeriggio su Instagram. Menomale doveva andare in montagna con Tommaso… -