Giro Rosa 2021 | Anna Van der Breggen domina la cronoscalata di Formazza e consolida la sua maglia rosa

(Di lunedì 5 luglio 2021)Van derè stata latrice della quarta tappa delvincendo in maniera netta ladaFondovalle-Riale DiCascate Del Toce di 11,2 km. La campionessa del mondo delle prove contro il tempo ha fermato il cronometro sul tempo di 24’57”. Una prestazione super quella della, su un percorso decisamente impegnativo, risultata inavvicinabile per tutte le altre. La neerlandesecosì il suo primato in ...

Advertising

cyclismactu : Giro Rosa : Anna van der Breggen survole le chrono, Juliette Labous 6e #GiroDonne #VanDerBreggen #Vollering #Labous - MastriTina : @latonella @TKratico @Ale1000C @Cris_quella @matteorenzi Sì vede. Togliti dalla testa le immagini dei gay prude che… - Rosa_Pileggi : RT @enzomarangio: #DelPiero: 7 scudetti, 1 #CoppaItalia, 4 #SuperCoppaItalia, 1 #ChampionsLeague, 1 #CoppaIntercontinentale, 1#CoppaUefa, 1… - 13Rosylu : #mellos #exrosmello E smettetela di prendere in giro Rosa con l'appellativo suora. Cioè ma ve ne rendete conto che… - zucche_rosa : @Lucywillkillyou In giro è pieno di nani 'morali' -

Ultime Notizie dalla rete : Giro Rosa

Lo sfogo della cantautore di Amici 20 La storia d'amore trae Deddy è durata giusto il tempo ... il cantante si è allontanato dalla fidanzata, arrivando neldi poche settimane ad un addio ...Non sta affrontando undi altissimo livello, ma può anche darsi che voglia preservarsi proprio in vista di Tokyo e sfruttare questi giorni lungo il nostro Bel Paese pe r affinare la ...E’ stata la maglia rosa Anna van der Breggen a conquistare la cronoscalata della Val Formazza, quarta tappa del Giro Donne. La partenza è stata a Fondovalle, il traguardo al centro del fondo di Riale ...CUNEO CRONACA - Le piazze addobbate a festa, gli striscioni lungo il percorso e gli applausi dei tanti cuneesi scesi in strada ad applaudire le atlete in gara. Tantissimi, poi, quelli saliti a Prato N ...