Giro Donne: la Van der Breggen domina pure la crono (Di lunedì 5 luglio 2021) Sempre più padrona del Giro d'Italia Donne. L'olandese Anna Van der Breggen ha fatto brillare la sua maglia rosa anche nella cronometro di 11,2 chilometri da Formazza Fondovale a Formazza Riale. La ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 5 luglio 2021) Sempre più padrona deld'Italia. L'olandese Anna Van derha fatto brillare la sua maglia rosa anche nellametro di 11,2 chilometri da Formazza Fondovale a Formazza Riale. La ...

Advertising

RaiSport : ????? Giro Donne, nuovo show Van der Breggen Nello scenario unico di Cascata del Toce, la cronoscalata certifica il… - altenabergfeld : RT @itsrigel: Noi uomini trans non siamo 'donne poco femminili'. Le donne trans non sono 'uomini con la gonna'. Se andate in giro a predica… - bikenewsPhoto : GIRO D'ITALIA DONNE: A VAN DER BREGGEN TAPPA E CIMA COPPI. L’OLANDESE MANTIENE LE MAGLIA ROSA e CICLAMINO #bikenews… - GingerPresident : Ma Claudia prende in giro il suo uomo che comunque - per sua stessa ammissione - l’ha sempre cercata anche sessualm… - infoitsport : Il Giro d'Italia donne passa da Como: le modifiche al trasporto pubblico -