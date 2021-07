Giochi Olimpici Tokyo 2021, scatta l’allarme cyber-attacchi (Di lunedì 5 luglio 2021) C’è un evidente rischio di attacchi informatici in vista ai Giochi Olimpici di Tokyo, previsto per il prossimo 23 luglio, che preoccupa gli Stati Uniti, e non solo. Da quanto si legge sul sito americano The Hill, esperti informatici temono che l’appuntamento sportivo internazionale possa preparare il terreno per una serie di cyber-attacchi; aggressioni informatiche che nell’ultimo anno hanno colpito i sistemi di grandi istituzioni (soprattutto americane) e aziende globali. Neil Jenkins, chief analytics officer della cyber Threat Alliance (Cta), ha dichiarato alla ... Leggi su formiche (Di lunedì 5 luglio 2021) C’è un evidente rischio diinformatici in vista aidi, previsto per il prossimo 23 luglio, che preoccupa gli Stati Uniti, e non solo. Da quanto si legge sul sito americano The Hill, esperti informatici temono che l’appuntamento sportivo internazionale possa preparare il terreno per una serie di; aggressioni informatiche che nell’ultimo anno hanno colpito i sistemi di grandi istituzioni (soprattutto americane) e aziende globali. Neil Jenkins, chief analytics officer dellaThreat Alliance (Cta), ha dichiarato alla ...

