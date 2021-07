Ginnastica ritmica, Olimpiadi 2021: le convocate dell’Italia. Maurelli guida le Farfalle, scelte le 2 individualiste (Di lunedì 5 luglio 2021) Emanuela Maccarani, DT della Nazionale Italiana di Ginnastica ritmica, ha diramato le convocazioni per le Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. La tecnica ha dunque sciolto gli ultimi dubbi riguardo alla composizione della squadra (5 posti) e alla nomina delle due individualiste. Saranno Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese a difendere i colori azzurri in Giappone, con l’obiettivo di ottenere un buon risultato nel concorso generale (non sono previste le finali di specialità): puntare al podio appare comunque difficile vista la fortissima concorrenza ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 luglio 2021) Emanuela Maccarani, DT della Nazionale Italiana di, ha diramato le convocazioni per ledi Tokyo, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. La tecnica ha dunque sciolto gli ultimi dubbi riguardo alla composizione della squadra (5 posti) e alla nomina delle due. Saranno Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese a difendere i colori azzurri in Giappone, con l’obiettivo di ottenere un buon risultato nel concorso generale (non sono previste le finali di specialità): puntare al podio appare comunque difficile vista la fortissima concorrenza ...

