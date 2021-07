Ginnastica artistica, Olimpiadi 2021: le convocate dell’Italia. 4 Fate per la squadra, Vanessa Ferrari individualista (Di lunedì 5 luglio 2021) Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Ginnastica artistica femminile, ha diramato le convocazioni per le Olimpiadi di Tokyo 2021. Il tecnico bresciano ha così sciolto le riserve sulla composizione della squadra che parteciperà ai Giochi, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. Il quartetto sarà composto da Giorgia Villa, Martina Maggio, Asia D’Amato, Alice D’Amato. Vanessa Ferrari, invece, gareggerà da individualista sfruttando il pass nominale che ha conquistato la scorsa settimana attraverso la Coppa del Mondo di ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 luglio 2021) Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana difemminile, ha diramato le convocazioni per ledi Tokyo. Il tecnico bresciano ha così sciolto le riserve sulla composizione dellache parteciperà ai Giochi, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. Il quartetto sarà composto da Giorgia Villa, Martina Maggio, Asia D’Amato, Alice D’Amato., invece, gareggerà dasfruttando il pass nominale che ha conquistato la scorsa settimana attraverso la Coppa del Mondo di ...

