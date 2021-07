Ginnastica artistica, Olimpiadi 2021: i convocati dell’Italia. Marco Lodadio per la medaglia, bis di Ludovico Edalli (Di lunedì 5 luglio 2021) L’Italia sarà rappresentata da Marco Lodadio e Ludovico Edalli alle Olimpiadi di Tokyo 2021, per quanto concerne la Ginnastica artistica maschile. I nomi dei due azzurri erano già noti dai Mondiali 2019, quando strapparono il pass a cinque cerchi rispettivamente grazie all’argento agli anelli e il buon piazzamento nel concorso generale individuale. La nostra Nazionale non sarà presente ai Giochi con la squadra, visto che la qualifica è mancata per una manciata di decimi durante l’ultima rassegna iridata. Oggi è arrivata l’ufficialità della convocazione dei ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 luglio 2021) L’Italia sarà rappresentata daalledi Tokyo, per quanto concerne lamaschile. I nomi dei due azzurri erano già noti dai Mondiali 2019, quando strapparono il pass a cinque cerchi rispettivamente grazie all’argento agli anelli e il buon piazzamento nel concorso generale individuale. La nostra Nazionale non sarà presente ai Giochi con la squadra, visto che la qualifica è mancata per una manciata di decimi durante l’ultima rassegna iridata. Oggi è arrivata l’ufficialità della convocazione dei ...

