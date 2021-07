Ginetta Giolli: il marito è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario (Di lunedì 5 luglio 2021) Ginetta Giolli, è stata trovata morta sabato all’interno della sua casa a Livorno. Il cadavere presentava una ferita alla testa. Ora suo marito è stato fermato dalla polizia. l’accusa è di omicidio volontario Erano stati alcuni conoscenti a dare l’allarme, preoccupati per non vedere in giro da giorni la signora Giolli. Il suo corpo, che presentava una profonda ferita alla testa, è stato scoperto nel pomeriggio di sabato 3 luglio quando gli agenti sono entrati nell’appartamento situato al terzo piano del numero civico 425 ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021), è stata trovata morta sabato all’interno della sua casa a Livorno. Il cadavere presentava una ferita alla testa. Ora suodalla polizia.è diErano stati alcuni conoscenti a dare l’allarme, preoccupati per non vedere in giro da giorni la signora. Il suo corpo, che presentava una profonda ferita alla testa, èscoperto nel pomeriggio di sabato 3 luglio quando gli agenti sono entrati nell’appartamento situato al terzo piano del numero civico 425 ...

Advertising

IlTelegrafo : Omicidio di Ginetta Giolli, fermato il marito. Non convince il suo alibi - hele_fr : #Livorno, donna trovata morta in casa con una profonda ferita alla testa. Il marito di Ginetta Giolli, originario d… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Donna trovata morta in casa a Livorno, fermato il marito: (ANSA) - LIVORNO, 05 LUG - E' stato sott… - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: E' stato sottoposto a fermo il marito di Ginetta Giolli, trovata morta sabato scorso, con una profonda ferita alla testa… - carlofo64492049 : RT @TgrRaiToscana: E' stato sottoposto a fermo il marito di Ginetta Giolli, trovata morta sabato scorso, con una profonda ferita alla testa… -