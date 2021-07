Giappone, un fiume di fango inghiotte la città di Atami | video (Di lunedì 5 luglio 2021) Proseguono le operazioni di soccorso nella città di Atami, in Giappone, dove ieri una frana ha prodotto una gigantesca colata di fango che si è riversata per le strade sradicando alberi, abbattendo pali della luce e causando ingenti danni anche alle abitazioni. La frana sarebbe stata causata dalle violenti piogge che si sono abbattute sulla città in questi giorni. Due le vittime confermate, 19 i feriti e 20 le persone che risultano ancora disperse. Il bilancio attuale è di 130 case danneggiate e 390 residenti evacuati. Guarda tutti i video Frana Costiera Amalfitana NoneFrana ... Leggi su panorama (Di lunedì 5 luglio 2021) Proseguono le operazioni di soccorso nelladi, in, dove ieri una frana ha prodotto una gigantesca colata diche si è riversata per le strade sradicando alberi, abbattendo pali della luce e causando ingenti danni anche alle abitazioni. La frana sarebbe stata causata dalle violenti piogge che si sono abbattute sullain questi giorni. Due le vittime confermate, 19 i feriti e 20 le persone che risultano ancora disperse. Il bilancio attuale è di 130 case danneggiate e 390 residenti evacuati. Guarda tutti iFrana Costiera Amalfitana NoneFrana ...

Advertising

Silvia56997551 : RT @CrisciGloria: Corriere TV: Frana in Giappone, il video del fiume di fango che travolge le case e le persone in fuga. - mapiele : RT @CrisciGloria: Corriere TV: Frana in Giappone, il video del fiume di fango che travolge le case e le persone in fuga. - CrisciGloria : Corriere TV: Frana in Giappone, il video del fiume di fango che travolge le case e le persone in fuga.… - Italia_Notizie : Frana in Giappone, il video del fiume di fango che travolge le case e le persone in fuga - AleMontosi : RT @FrancoScarsell2: Giappone. Una violenta frana,ha interessato la regione di Shizuoka a 200 km a sud di Tokyo.Dopo le abbondanti piogge d… -