Gianluca Semprini: chi è il giornalista di Estate in diretta? Età, moglie, Quel che resta del giorno, carriera, Instagram (Di lunedì 5 luglio 2021) Gianluca Semprini è il giornalista al timone del programma Estate in diretta, al fianco di Roberta Capua. Conosciamolo meglio. Leggi anche: Report, chi è il conduttore Sigfrido Ranucci? È sposato? Età, scorta, orientamento politico, Instagram Estate in diretta, chi è il giornalista Gianluca Semprini? Gianluca Semprini, oltre a essere un giornalista Rai, si occupa di cronaca... Leggi su donnapop (Di lunedì 5 luglio 2021)è ilal timone del programmain, al fianco di Roberta Capua. Conosciamolo meglio. Leggi anche: Report, chi è il conduttore Sigfrido Ranucci? È sposato? Età, scorta, orientamento politico,in, chi è il, oltre a essere unRai, si occupa di cronaca...

Advertising

GossipItalia3 : Gianluca Semprini nuovo conduttore di Estate in Diretta, chi è: da Sky alla Rai, la carriera #gossipitalianews - infoitcultura : Estate in diretta, Gianluca Semprini svela: “C’è un clima particolare” - infoitcultura : Roberta Capua sorpresa da Gianluca Semprini: “Non ci avevo fatto caso” - zazoomblog : “Estate in diretta” chi è il conduttore Gianluca Semprini: carriera e vita privata - #“Estate #diretta”… - infoitcultura : Gianluca Semprini annuncia: “C’è un mistero a Estate in diretta!” -