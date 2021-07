Gianetti ruote, azienda rifiuta incontro con sindaci e consigliere regionale, sale la tensione | VIDEO (Di lunedì 5 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color L’amministratore delegato di Gianetti ruote (oggi Gianetti Fad Wheel) si è rifiutato di incontrare il sindaco di Ceriano Laghetto, con il sindaco di Cogliate e con il consigliere regionale Andrea Monti che questa mattina si sono presentati al presidio dei lavoratori davanti alla fabbrica. Nessun dialogo per il momento con i lavoratori e con i tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd ... Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 5 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color L’amministratore delegato di(oggiFad Wheel) si èto di incontrare il sindaco di Ceriano Laghetto, con il sindaco di Cogliate e con ilAndrea Monti che questa mattina si sono presentati al presidio dei lavoratori davanti alla fabbrica. Nessun dialogo per il momento con i lavoratori e con i tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd ...

