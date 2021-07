GF Vip | Paola Di Benedetto e Federico Rossi | la rivelazione sulla rottura

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 5 luglio 2021) Ha vinto il Gf vip 4, partito mentre l’Italia era ignara del Coronavirus e finito quando il Belpaese si trovava alle prese con le restrizioni anti-virus, e oraDitorna a far parlare di sé per la suacon. Il pubblico tv ricorda con affetto le parole d’amore e stima cheriservava all’amatonella Casa dei vip, ma qualcosa tra i due è andato storto. O almeno questo è stando la stessa ex gieffina ha rilasciato in una nuova intervista, in cui inoltre rompe indirettamente il silenzio sul pettegolezzo del momento che la vede ...