Germania, Thomas Mueller "scarica" Loew: "Bisogna voltare pagina, difensivismo ha fallito" (Di lunedì 5 luglio 2021) Il fallimento della Germania ad Euro 2020 continua a far discutere. A gettare benzina sul fuoco ci pensa Thomas Mueller, che non risparmia critiche all'ormai ex commissario tecnico Joachim Loew. "Il difensivismo ha fallito, nella partita con l'Inghilterra la prima squadra che ha segnato ha vinto. Succede spesso quando le squadre sono bloccate su una linea a cinque." Mueller non nasconde la soddisfazione per l'arrivo di Hansi Flick sulla panchina della nazionale teutonica: "voltare pagina è necessario, questa è stata una grande delusione ma ..."

