Germania, stime di crescita della produzione di auto riviste al ribasso (Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – I problemi alla catene di approvvigionamento globali e la difficoltà a procurarsi materie prime chiave (come i semiconduttori) continuano a pesare sul mercato automotive tedesco. L'associazione dei costruttori tedeschi di automobili (VDA) ha infatti ridotto le sue previsioni di crescita della produzione per il 2021 al 3% dal 13% stimato in precedenza. La VDA ha affermato che la produzione negli ultimi mesi è stata "significativamente al di sotto delle aspettative". L'associazione ora prevede che quest'anno verranno prodotte in Germania 3,6 milioni di ...

