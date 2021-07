Gerard Moreno | «Spagna e Italia le migliori Nessuna paura di Chiellini»

(Di lunedì 5 luglio 2021), attaccante della, ha parlato alla vigilia della semifinale di Euro 2020 contro l’, attaccante della, ha parlato alla vigilia della semifinale di Euro 2020 contro l’. Le sue dichiarazioni.– «Si affronteranno due tra leNazionali al mondo. Entrambi giochiamo un bel calcio, offensivo e spettacolare. Sarà stimolante e al contempo difficile, i dettagli come sempre faranno la differenza.di ...

L'attaccante della Spagnaha rilasciato un'intervista al quotidiano Sport alla vigilia della semifinale di Euro 2020 contro l'Italia: ' Entrambe le Nazionali giocano un bel calcio, molto offensivo. Sarà ...Così, attaccante del Villarreal e della Nazionale spagnola, parlando al quotidiano Sport, alla vigilia della eurosemifinale fra la 'Roja' e l'Italia, in programma a Wembley. .Intervistato dal quotidiano catalano Sport alla vigilia della gara contro l'Italia, l'attaccante spagnolo Gerard Moreno ha parlato così della semifinale con ..."Si confronteranno due fra le migliori Nazionali del mondo. Entrambi giochiamo un bel calcio, offensivo, spettacolare. Sarà stimolante e difficile per noi, ma anche per l'Italia: i dettagli possono fa ...