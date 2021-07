Gerard Moreno | “Nessuna paura dell’Italia Siamo due squadre simili Vogliamo il pallino del gioco”

(Di lunedì 5 luglio 2021) Intervistato dal quotidiano Sport, l’attaccante del Villarreal e della Spagna,, ha parlato in vista della gara con l’Italia di domani, valida per le semifinali di Euro 2020. Queste le sue dichiarazioni: “Domani si affronteranno due Nazionali tra le migliori al mondo, molto forti, con grande tradizione. Entrambe giochiamo un bel calcio, propositivo, offensivo e spettacolare. L’Italia ha fatto molto bene, sarà stimolante e allo stesso tempo difficile, i dettagli come sempre faranno la differenza”. Sulla difesa italiana: “di Chiellini e compagni? No, ma li rispettiamo perché gli azzurri hanno grandi calciatori e tanta ...

Ultime Notizie dalla rete : Gerard Moreno

... infine il tridente dovrebbe vedere in campo dal primo minuto Sarabia, Morata (per il quale pende sempre la staffetta con) e uno tra Ferran Torres e Dani Olmo, con il primo forse ...C'è anche una possibilità che porterebbe Ferran Torres a sinistra con l'inserimento di. Dubbi anche sulla coppia di centrali Pau Torres - Laporte che non ha convinto.(ANSA) – ROMA, 05 LUG – “Si confronteranno due fra le migliori Nazionali del mondo. Entrambi giochiamo un bel calcio, offensivo, spettacolare. Sarà stimolante e difficile per noi, ma anche per l’Itali ...Manca un giorno solo all’appuntamento per la sfida tra Italia e Spagna che si affrontano, il 6 luglio alle 21, nella semifinale di Euro 2020, a Wembley (diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Football). Pe ...