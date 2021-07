Gentile vota Italia: «Come me nel 1982, andiamo in finale» (Di lunedì 5 luglio 2021) Claudio Gentile parla dell’Italia di Roberto Mancini: ecco le dichiarazioni dell’ex difensore della Juventus Claudio Gentile ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 nel corso di “Radio Anch’io Sport”. CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE Italia SPAGNA – «Devo dire che sono rimasto entusiasta per la grande voglia di fare gruppo, vederli giocare uno per l’altro, questo è importante. L’ho vissuto con la Nazionale dell’82, io vedo l’Italia finalista poi la finale è sempre un punto di domanda. La Spagna non mi sembra quella degli anni passati, una squadra senza gioco e senza giocatori ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Claudioparla dell’di Roberto Mancini: ecco le dichiarazioni dell’ex difensore della Juventus Claudioha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 nel corso di “Radio Anch’io Sport”. CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALESPAGNA – «Devo dire che sono rimasto entusiasta per la grande voglia di fare gruppo, vederli giocare uno per l’altro, questo è importante. L’ho vissuto con la Nazionale dell’82, io vedo l’finalista poi laè sempre un punto di domanda. La Spagna non mi sembra quella degli anni passati, una squadra senza gioco e senza giocatori ...

