Gentile: “Spagna senza gioco. Italia nettamente favorita. E in finale…” (Di lunedì 5 luglio 2021) 2004. Non una data qualunque ma quella dell’ultimo titolo a livello europeo di una Nazionale Italiana, quella U21 guidata da Claudio Gentile. L’ex mister ha parlato a Radio 1 Rai nel corso di Radio Anch’Io Sport. Tema principale... Leggi su itasportpress (Di lunedì 5 luglio 2021) 2004. Non una data qualunque ma quella dell’ultimo titolo a livello europeo di una Nazionalena, quella U21 guidata da Claudio. L’ex mister ha parlato a Radio 1 Rai nel corso di Radio Anch’Io Sport. Tema principale...

Advertising

junews24com : Gentile vota Chiellini: «Come me nel 1982, andiamo in finale» - - lazzarolongo : Il gesto sarà gentile ma io non mi ci vedo dentro la t-short. io spero in una finale Spagna Danimarca con vittoria… - licprospero : RT @TormalinaB: Gentile Sindaca @virginiaraggi, almeno a Piazza di Spagna gliela vogliamo dare un'aggiustatina alle aiuole? Le spighe nse p… - Simona_Ti : RT @TormalinaB: Gentile Sindaca @virginiaraggi, almeno a Piazza di Spagna gliela vogliamo dare un'aggiustatina alle aiuole? Le spighe nse p… - CeciliaGasbarro : RT @TormalinaB: Gentile Sindaca @virginiaraggi, almeno a Piazza di Spagna gliela vogliamo dare un'aggiustatina alle aiuole? Le spighe nse p… -