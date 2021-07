Gentile: “La Spagna non è quella del passato. Non ha gioco. L’Italia è favorita” (Di lunedì 5 luglio 2021) Claudio Gentile, ex difensore, campione del Mondo del 1982, e allenatore, ha parlato a Radio 1 Rai in vista della gara tra Italia e Spagna. Queste le sue dichiarazioni: “Sono rimasto entusiasta per l’euforia e lo spirito di gruppo di questa Nazionale, ognuno gioca per aiutare gli altri. Nella mia Nazionale ’82 era lo stesso. Italia-Spagna? Vedo L’Italia finalista, poi sarà un’incognita. La Spagna non mi sembra quella degli anni passati, non ha gioco. Vedo L’Italia nettamente favorita”. Una finale Italia-Inghilterra: “Non sarebbe facile da ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 luglio 2021) Claudio, ex difensore, campione del Mondo del 1982, e allenatore, ha parlato a Radio 1 Rai in vista della gara tra Italia e. Queste le sue dichiarazioni: “Sono rimasto entusiasta per l’euforia e lo spirito di gruppo di questa Nazionale, ognuno gioca per aiutare gli altri. Nella mia Nazionale ’82 era lo stesso. Italia-? Vedofinalista, poi sarà un’incognita. Lanon mi sembradegli anni passati, non ha. Vedonettamente”. Una finale Italia-Inghilterra: “Non sarebbe facile da ...

