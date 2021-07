Genoa, con il Mainz la terza amichevole estiva (Di lunedì 5 luglio 2021) GENOVA - Andrà in scena sabato 31 luglio alle ore 17:30 presso la Mewa Arena di Magonza la terza amichevole del nuovo Genoa che sfiderà i tedeschi del Mainz 05 , formazione che milita in Bundesliga . Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 luglio 2021) GENOVA - Andrà in scena sabato 31 luglio alle ore 17:30 presso la Mewa Arena di Magonza ladel nuovoche sfiderà i tedeschi del05 , formazione che milita in Bundesliga .

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Genoa, trattativa con il #Fenerbahce per il ritorno di #Perotti - PoliPolinote : #Microbiologia L'UNIGE e gli scienziati della Harvard Medical School stanno sviluppando trattamenti contro il cancr… - NoveGennaio1900 : @Valenti07151093 @NamasteDavide Non c'è odio, per me ha chiuso con quel Lazio Genoa dove è entrato palesemente per… - PaoloStarvaggi : @AntoDamiano1996 Pensavo in assoluto, visto che per 'Tutto il calcio' finì con Genoa-Juve 2-0 del 25 maggio '91 nel… - gnomini : RT @buoncalcio: ?? Buon compleanno a tre attaccanti con un passato nel Genoa! ???? Di chi è stato l’urlo più forte? ?? @simeonegiovanni ??@Gila… -