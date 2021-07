Advertising

ilmattinodisici : Mafia, generale Guarino: “Droga costante fonte di finanziamento” - zazoomblog : Generale Guarino: “Tagliare canali finanziamenti boss strategia vincente’ - #Generale #Guarino: #“Tagliare #canali - liberenotizie : Generale Guarino: 'Tagliare canali finanziamenti boss strategia vincente'. Adnkronos - ultimora - StraNotizie : Generale Guarino: 'Tagliare canali finanziamenti boss strategia vincente' - italiaserait : Generale Guarino: “Tagliare canali finanziamenti boss strategia vincente’ -

Ultime Notizie dalla rete : Generale Guarino

Adnkronos

Lo ha detto all'Adnkronos ilArturo, comandante provinciale dei Carabinieri, commentando l'operazione che all'alba di oggi ha portato all'arresto di 81 persone nel palermitano. "Nell'...Lo ha detto all'Adnkronos ilArturo, comandante provinciale dei Carabinieri, commentando l'operazione che all'alba di oggi ha portato all'arresto di 81 persone nel palermitano. "Nell'...Palermo, 5 lug. (Adnkronos) - "Colpire i modi di finanziamento della mafia, dal pizzo alla droga, si rivela una strategia vincente per sottrarre forza all'organizzazione ed ottenere condanne rilevanti ...Distinguere tra vera urgenza o use si può aspettare di farsi visitare dal proprio medico è fondamentale per evitare gli «accessi impropri», che rischiano di mandare in tilt le strutture, come dimostra ...