Ultime Notizie dalla rete : General Motors General Motors investe nella produzione di litio per batterie General Motors ha intenzione di procurarsi da sé il litio necessario alla produzione di batterie per veicoli elettrici. Per questo motivo, l'azienda americana ha investito milioni di dollari in una ...

Hyundai investe ancora nelle batterie. Il colosso coreano acquista per 100 milioni di dollari una partecipazione nella start up SolidEnergy Systems che ha fra i sostenitori anche General Motors ...

