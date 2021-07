Gelato artigianale: promuovere le eccellenze italiane (Di lunedì 5 luglio 2021) L’associazione ‘Gelatieri per il Gelato‘, di cui il maestro Gianfrancesco Cutelli è fondatore, lancia un’iniziativa valida per tutta l’estate 2021, volta a far ripartire le gelaterie italiane artigianali. L’obiettivo posto in essere è quello di promuovere il territorio locale e le eccellenze italiane, con più di 50 gusti speciali realizzati in maniera creativa e con prodotti tipici come l’olio evo sabino DOP, lo zafferano di Basilicata, la ricotta di Frisona e i lamponi dell’Abetone. Dal 1 luglio al 30 settembre parte, in tutte le gelaterie aderenti, il progetto ‘Il Gelato è ... Leggi su cityroma (Di lunedì 5 luglio 2021) L’associazione ‘Gelatieri per il‘, di cui il maestro Gianfrancesco Cutelli è fondatore, lancia un’iniziativa valida per tutta l’estate 2021, volta a far ripartire le gelaterieartigianali. L’obiettivo posto in essere è quello diil territorio locale e le, con più di 50 gusti speciali realizzati in maniera creativa e con prodotti tipici come l’olio evo sabino DOP, lo zafferano di Basilicata, la ricotta di Frisona e i lamponi dell’Abetone. Dal 1 luglio al 30 settembre parte, in tutte le gelaterie aderenti, il progetto ‘Ilè ...

