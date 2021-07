Gazzetta - Tonali resta al Milan | accordo totale col Brescia

Advertising

Gazzetta_it : Milan-Tonali, accordo trovato: Sandro resta rossonero, ecco le cifre - carlolaudisa : Il #Milan chiude la maratona #Tonali. Al #Brescia altri 7 milioni più #Olzer e 3 milioni di bonus. Il giocatore si… - Angelo_ACM99 : RT @Gazzetta_it: Milan-Tonali, accordo trovato: Sandro resta rossonero, ecco le cifre - tizianacairati : Milan-Tonali: Sandro resta rossonero, ecco le cifre @gazzetta - TrevorSollars : RT @Gazzetta_it: Milan-Tonali, accordo trovato: Sandro resta rossonero, ecco le cifre -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Tonali

Ci sarà, invece, molto probabilmente, Sandro: come racconta ladello Sport in questi minuti, è stato finalmente raggiunto l'accordo con il Brescia per il riscatto del centrocampista. ...Chiesi subito di averein prima squadra: non è più uscito dal campo'. Da lì la famosa frase: 'Testa di un 50enne in un corpo da 17enne'. 'Non c'è definizione più azzeccata. Sandro era già ...Il Milan e il Brescia hanno trovato l'accordo: Sandro Tonali resterà in rossonero. L'accordo tra il club di via Aldo Rossi e il presidente Massimo Cellino è così composto: 7 milioni cash, 3 di bonus p ...Il Milan è ormai ad un passo dal riscatto di Sandro Tonali. Secondo quanto riporta Gazzetta.it i rossoneri hanno chiuso l'accordo con il Brescia per 7 ...