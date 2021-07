Gazzetta: la Juve sale a 40 milioni per Locatelli, ma c’è il nodo della formula (Di lunedì 5 luglio 2021) La Juve rilancia per Locatelli. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. “Ormai la Juve ha rotto gli indugi e ha deciso d’investire 40 milioni di euro per il centrocampista del Sassuolo, indicato da Max Allegri come il rinforzo strategico per la rifondazione del centrocampo bianconero”. Resta però il nodo della formula. “Tuttavia la trattativa è ancora tutta da definire, visto che il Sassuolo in questi giorni ha ricevuto un’offerta formale dell’Arsenal per il suo gioiello, che anche in maglia azzurra si sta rivelando prezioso. Addirittura il club londinese è ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 luglio 2021) Larilancia per. Lo scrive ladello Sport. “Ormai laha rotto gli indugi e ha deciso d’investire 40di euro per il centrocampista del Sassuolo, indicato da Max Allegri come il rinforzo strategico per la rifondazione del centrocampo bianconero”. Resta però il. “Tuttavia la trattativa è ancora tutta da definire, visto che il Sassuolo in questi giorni ha ricevuto un’offerta formale dell’Arsenal per il suo gioiello, che anche in maglia azzurra si sta rivelando prezioso. Addirittura il club londinese è ...

