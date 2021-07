Gattuso replica alle accuse: non sono né razzista, né omofobo. Tutto odio da tastiera. E può uccidere (Di lunedì 5 luglio 2021) Gattuso non ci sta e alle accuse replica: “Solo odio da tastiera. Non sono né razzista, né omofobo”. Rino Gattuso torna ad essere Ringhio. L’ex calciatore ed ex allenatore di Milan e Napoli non ci sta. Non si arrende all’accusa dei leoni da tastiera che lo accusa di essere razzista. E così, in un’intervista in esclusiva a Repubblica oggi in edicola il tecnico calabrese si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Deciso a mettere i puntini sulle “i” dopo le ultime ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 luglio 2021)non ci sta e: “Soloda. Nonné, né”. Rinotorna ad essere Ringhio. L’ex calciatore ed exnatore di Milan e Napoli non ci sta. Non si arrende all’accusa dei leoni dache lo accusa di essere. E così, in un’intervista in esclusiva a Repubblica oggi in edicola il tecnico calabrese si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Deciso a mettere i puntini sulle “i” dopo le ultime ...

