Gattuso: “Non sono razzista. Mi hanno chiamato terrone ovunque. Sono vittima di odio social” (Di lunedì 5 luglio 2021) Intervistato da La Repubblica, Gennaro Gattuso parla di alcuni temi, in un mese che lo ha visto prima dire addio al Napoli, poi andare alla Fiorentina, dire addio ai Viola, poi vicino al Tottenham, per poi dover vedersi bloccare l’affare a causa di odio social nei suoi confronti. Queste le sue parole: “Commisso? Non posso parlare di questo tema, anche perché è una persona che dal vivo non ho mai incontrato”. Sul mancato approdo al Tottenham: “Non Sono razzista. Mi hanno chiamato terrone in tutti gli stadi. E ora ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 luglio 2021) Intervistato da La Repubblica, Gennaroparla di alcuni temi, in un mese che lo ha visto prima dire addio al Napoli, poi andare alla Fiorentina, dire addio ai Viola, poi vicino al Tottenham, per poi dover vedersi bloccare l’affare a causa dinei suoi confronti. Queste le sue parole: “Commisso? Non posso parlare di questo tema, anche perché è una persona che dal vivo non ho mai incontrato”. Sul mancato approdo al Tottenham: “Non. Miin tutti gli stadi. E ora ...

