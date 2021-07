Gattuso: “Io razzista? Falso, sono vittima dell’odio da tastiera” (Di lunedì 5 luglio 2021) Non è un’estate facile per Gennaro Gattuso. Prima sedotto dalla fiorentina, poi abbandonato per motivi da definire, e di cui ancora non parla. E ancora vicinissimo al passaggio al Tottenham, salvo poi l’insurrezione dei tifosi che ha fatto fare marcia indietro al club inglese. E ora? Aspetta la chiamata giusta, che probabilmente non arriverà entro settembre. Tutte le panchine più importanti d’Europa hanno trovato padrone, Gattuso è rimasto a secco dopo una buona stagione a Napoli. E sulle polemiche nate dall’addio alla Fiorentina, a Repubblica, risponde così: “Non posso parlare delle commissioni di Mendes e di come sia finita la storia con la Fiorentina. ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 luglio 2021) Non è un’estate facile per Gennaro. Prima sedotto dalla fiorentina, poi abbandonato per motivi da definire, e di cui ancora non parla. E ancora vicinissimo al passaggio al Tottenham, salvo poi l’insurrezione dei tifosi che ha fatto fare marcia indietro al club inglese. E ora? Aspetta la chiamata giusta, che probabilmente non arriverà entro settembre. Tutte le panchine più importanti d’Europa hanno trovato padrone,è rimasto a secco dopo una buona stagione a Napoli. E sulle polemiche nate dall’addio alla Fiorentina, a Repubblica, risponde così: “Non posso parlare delle commissioni di Mendes e di come sia finita la storia con la Fiorentina. ...

Advertising

partenopeoswiss : RT @CorSport: #Gattuso: '#Mendes, mai fatti favoritismi. Io razzista? No, terrone' - NethipEdien2000 : RT @gayit: Rino Gattuso: 'Non sono né razzista, né sessista, né omofobo' - sportli26181512 : Gattuso: 'Razzista? Io vittima dell'odio da tastiera. Commisso non l'ho mai incontrato. Guardiola mi ha cambiato':… - gayit : Rino Gattuso: 'Non sono né razzista, né sessista, né omofobo' - DrApocalypse : Rino Gattuso: “Non sono né razzista, né sessista, né omofobo” -