Gastronomia | Peck sbarca a Forte dei Marmi Marzotto | Qui c' è un ottimo potenziale

Advertising

qn_lanazione : #Gastronomia, #Peck sbarca a #FortedeiMarmi. Marzotto: 'Qui c'è un ottimo potenziale' -

Ultime Notizie dalla rete : Gastronomia Peck

LA NAZIONE

Perché la scelta di portare ladifuori da Milano e perché Forte dei Marmi come prima scelta? "Forte dei Marmi ci sembra un luogo con un ottimo potenziale per, sia per la ...L'estate en plein air diCityLife Nato secondo un concept dichiaratamente poliedrico e polifunzionale " allo stesso tempo, bistrot gastronomico, enoteca e cocktail bar "...Una mini selezione di 4 nuovi Club Sandwich si incarica di raccontare il rapporto tra alti cibi e riti contemporanei ...Dalla consegna di hamburger & co ai giardini pubblici ai «déjeuner sur l'herbe» super chic in hotel, ecco i servizi per mangiare nel verde ...