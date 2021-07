Gandolfini family day | ' Bene Italia Viva ma il ddl Zan non serve'

(Di lunedì 5 luglio 2021) Matteo Renzi e la suasono riusciti (un'altra volta) a mettere in subbuglio il quadro politico in Parlamento, cavalcando l'onda del delicato tema del ddl Zan. "L'ideologia gender non ...

Advertising

anubi_matt : RT @globalistIT: Se il leader degli oscurantisti di Verona plaude a Renzi qualche domanda bisognerà farsela... #ItaliaViva #Renzi #ddlZan… - SerglocSergio : RT @globalistIT: Se il leader degli oscurantisti di Verona plaude a Renzi qualche domanda bisognerà farsela... #ItaliaViva #Renzi #ddlZan… - ultimenews24 : 'L'ideologia gender non esiste nelle scuole? La battuta dell'Azzolina è priva di senso della realtà, i dati reali d… - Lady_ofShalott_ : RT @globalistIT: Se il leader degli oscurantisti di Verona plaude a Renzi qualche domanda bisognerà farsela... #ItaliaViva #Renzi #ddlZan… - globalistIT : Se il leader degli oscurantisti di Verona plaude a Renzi qualche domanda bisognerà farsela... #ItaliaViva #Renzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Gandolfini family

Adnkronos

Ne parla Massimo, organizzatore del 'day', che nel tentativo di mediazione in corso anche attraverso gli ultimi emendamenti presentati da Italia Viva riconosce "elementi positivi, ...Ne parla con l'Adnkronos Massimo, organizzatore del 'day', che nel tentativo di mediazione in corso anche attraverso gli ultimi emendamenti presentati da Italia Viva riconosce '...“L’ideologia gender non esiste nelle scuole? La battuta dell’Azzolina è priva di senso della realtà, i dati reali dicono il contrario. Infatti uno dei punti che abbiamo fortemente contrastato nel ddl ...A sostenerlo è Massimo Gandolfini presidente del Family Day intervenuto questo pomeriggio ad un convegno contro il Ddl Zan in Regione Lombardia indetto dalla consigliera di Fratelli d’Italia Barbara M ...