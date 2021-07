Gallinari: “Sarei onorato di andare alle Olimpiadi” (Di lunedì 5 luglio 2021) L’Italia si prepara alle Olimpiadi dopo 17 anni di attesa. Gallinari apre le porte al ct Sacchetti: “Se mi dessero l’opportunità…” “Se l’allenatore e la federazione vorranno darmi l’opportunità di andare alle Olimpiadi una volta vinta la partita di oggi, Sarei onorato di far parte di quella squadra” – così Gallinari ha infiammato i tifosi dell’Italbasket. L’ala dell’Atlanta Hawks ha aperto le porte al CT Sacchetti, protagonista assoluto dell’impresa che ha riportato gli azzurri alle ... Leggi su zon (Di lunedì 5 luglio 2021) L’Italia si preparadopo 17 anni di attesa.apre le porte al ct Sacchetti: “Se mi dessero l’opportunità…” “Se l’natore e la federazione vorranno darmi l’opportunità diuna volta vinta la partita di oggi,di far parte di quella squadra” – cosìha infiammato i tifosi dell’Italbasket. L’ala dell’Atlanta Hawks ha aperto le porte al CT Sacchetti, protagonista assoluto dell’impresa che ha riportato gli azzurri...

