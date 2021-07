Gallinari parte per le Olimpiadi, c’è il si della Nazionale (Di lunedì 5 luglio 2021) L’Italbasket torna all’Olimpiade e fa spazio a Gallinari. Il cestista entra in lista, dopo aver dichiarato di voler partire per Tokyo Danilo Gallinari parteciperà all’Olimpiade di Tokyo come membro dei 12 giocatori dell’Italbasket. Questa è la decisione dello staff tecnico della Nazionale Italiana di basket, presa questa notte a Belgrado poco dopo il trionfo degli azzurri. Battendo la Serbia, infatti, gli uomini di Romeo Sacchetti si sono qualificati per l’evento sportivo più importante al mondo in programma tra la fine di Luglio e l’inizio di Agosto. L’ottimo traguardo è stato raggiunto grazie ad ... Leggi su zon (Di lunedì 5 luglio 2021) L’Italbasket torna all’Olimpiade e fa spazio a. Il cestista entra in lista, dopo aver dichiarato di voler partire per Tokyo Danilociperà all’Olimpiade di Tokyo come membro dei 12 giocatori dell’Italbasket. Questa è la decisione dello staff tecnicoItaliana di basket, presa questa notte a Belgrado poco dopo il trionfo degli azzurri. Battendo la Serbia, infatti, gli uomini di Romeo Sacchetti si sono qualificati per l’evento sportivo più importante al mondo in programma tra la fine di Luglio e l’inizio di Agosto. L’ottimo traguardo è stato raggiunto grazie ad ...

