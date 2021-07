Gallinari alle Olimpiadi con l’Italbasket: c’è il sì dello staff tecnico, manca solo l’ufficialità (Di lunedì 5 luglio 2021) Lui aveva la disponibilità e lo staff tecnico ha detto sì. Danilo Gallinari sarà tra i 12 dell’Italbasket alle Olimpiadi di Tokyo, conquistate dai ragazzi di coach Meo Sacchetti vincendo il Preolimpico di Belgrado grazie all’impresa in finale contro la Serbia. L’ala degli Atlanta Hawks, indisponibile per il torneo di qualificazione perché impegnato nei playoff Nba, aveva espresso la sua volontà di partecipare ai Giochi. E l’appello non è caduto nel vuoto. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, il Gallo sarà del gruppo. La decisione, già maturata nelle scorse ore, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Lui aveva la disponibilità e loha detto sì. Danilosarà tra i 12 deldi Tokyo, conquistate dai ragazzi di coach Meo Sacchetti vincendo il Preolimpico di Belgrado grazie all’impresa in finale contro la Serbia. L’ala degli Atlanta Hawks, indisponibile per il torneo di qualificazione perché impegnato nei playoff Nba, aveva espresso la sua volontà di partecipare ai Giochi. E l’appello non è caduto nel vuoto. Secondo quanto scrive La GazzettaSport, il Gallo sarà del gruppo. La decisione, già maturata nelle scorse ore, ...

Advertising

Tric_Il_Biondo : Ho appena letto che Gallinari dovrebbe rinunciare alle Olimpiadi per rispetto agli altri giocatori che hanno vinto… - Zio_Pise : @MarcoAMunno @parallelecinico Datemi del pazzo, ma io Gallinari non lo porterei alle Olimpiadi. - sportmediaset : Italbasket alle Olimpiadi, #Gallinari ci sarà: sì della Nazionale. #SportMediaset - PDD1896 : Gallinari ha finito di giocare alle 5 del mattino una “cosetta” come le finali di conference, effettivamente doveva… - Max_Alle : RT @PaulCheeks1: E certo, Gallinari poteva anche prendere qualche coincidenza quotidiana di voli Atlanta-Milwaukee-Belgrado eh. -