Galliani: «Ricorso per il caso Salernitana? Tocca al Benevento. Su Brocchi…» (Di lunedì 5 luglio 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato a 360°. Le sue parole Intervenuto in conferenza stampa, Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato a 360°. Le sue parole. MILAN – «Quali errori sono stati fatti nel calcio? Non sono stati fatti errori. Florentino Perez mi dice sempre ‘questo è il calcio’. Abbiamo fatto un campionato per andare su, la partita in cui ci sono stati errori è stata quella di Cittadella. Alla 38esima giornata potevamo ancora andare su, io ho le mie teorie. Ricordando il Milan con Liverpool ha giocato meglio a Istanbul che ad Atene». BROCCHI – «È stato massacrato dai media locali, ma ha vinto un ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Adriano, ad del Monza, ha parlato a 360°. Le sue parole Intervenuto in conferenza stampa, Adriano, ad del Monza, ha parlato a 360°. Le sue parole. MILAN – «Quali errori sono stati fatti nel calcio? Non sono stati fatti errori. Florentino Perez mi dice sempre ‘questo è il calcio’. Abbiamo fatto un campionato per andare su, la partita in cui ci sono stati errori è stata quella di Cittadella. Alla 38esima giornata potevamo ancora andare su, io ho le mie teorie. Ricordando il Milan con Liverpool ha giocato meglio a Istanbul che ad Atene». BROCCHI – «È stato massacrato dai media locali, ma ha vinto un ...

Advertising

ildiavolo_d : RT @CalcioFinanza: #Galliani: «Mai pensato a un ricorso per il caso #Salernitana. Le regole sono chiare» - STnews365 : Galliani sul caso Salernitana: 'Ricorso? Tocca al Benevento' Il Monza non può fare ricorso per richiedere la promoz… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Galliani: «Mai pensato a un ricorso per la Salernitana»: «Ricorso per il caso Salernitana? Non… - marifcinter : Galliani: 'Io mi sono agitato ma il nostro avvocato Cantamessa mi ha fatto vedere tutte le carte: non ci sono dubbi… - Indo39646107 : RT @CalcioFinanza: #Galliani: «Mai pensato a un ricorso per il caso #Salernitana. Le regole sono chiare» -