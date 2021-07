Galliani: «Mai pensato a un ricorso per la Salernitana» (Di lunedì 5 luglio 2021) «ricorso per il caso Salernitana? Non ci abbiamo mai pensato, non ci sono dubbi in proposito anche perché le regole sono chiare. Tocca al Benevento, non facciamo cose avventate». Lo ha detto l’ad del Monza Adriano Galliani, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico Giovanni Stroppa. «Mi sono agitato, ma sono stato stoppato L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 5 luglio 2021) «per il caso? Non ci abbiamo mai, non ci sono dubbi in proposito anche perché le regole sono chiare. Tocca al Benevento, non facciamo cose avventate». Lo ha detto l’ad del Monza Adriano, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico Giovanni Stroppa. «Mi sono agitato, ma sono stato stoppato L'articolo

Advertising

g_dimarzo : RT @marifcinter: Galliani: 'Ricorso per caso #Salernitana? Non l'abbiamo mai pensato perchè tocca al #Benevento, basta leggere i regolament… - CalcioFinanza : #Galliani: «Mai pensato a un ricorso per il caso #Salernitana. Le regole sono chiare» - marifcinter : Galliani: 'Ricorso per caso #Salernitana? Non l'abbiamo mai pensato perchè tocca al #Benevento, basta leggere i regolamenti sportivi' - TV7Benevento : MONZA, GALLIANI: “MAI PENSATO A RICORSI SU CASO SALERNITANA”... - kodak91552516 : @ForzinoLebbra @Bibolottistuta1 Non accadrà mai la rimozione di barone, come per cognigni,luna,galliani ed è normale che sia cosi -